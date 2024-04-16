伍鵬志爆料 原先想搵潘頓騎錶之量子

伍鵬志周三派遣8駒上陣，盼能取得佳績，爭取首度登上香港冠軍練馬師寶座。伍鵬志去年聖誕節時一度遙遙領先，拋離對手最少16場頭馬，但呂健威剛於上周日連中三元，目前暫居練馬師榜次席，僅落後伍鵬志5場頭馬。伍鵬志說︰「他們正在力追，事實就是這樣。我們會繼續努力，希望能爭取多一些頭馬。我認為我們今季的成績已相當不錯。」

提到第9場三班1650米的「錶之量子」，伍鵬志說：「『錶之量子』終於抽到好檔，我們幸好找到布文策騎。我曾經找過潘頓，但他已有坐騎，希望馬兒能為我們多添一場頭馬。」

「旭日昇」則會由田泰安主策角逐第5場三班1200米，伍鵬志說：「『旭日昇』已一再跑得接近，我只想為馬主贏一仗。」

此外，「錶之銀河」今早出試1200米泥閘，末段從後上前率先過終點。伍鵬志表示：「馬兒表現很好，走勢輕鬆，跑法看來更為成熟，田泰安覺得牠上仗後有所進步。馬兒幾乎跑各種途程都表現悅目，牠今仗遇上『金鎗六十』，希望也能跑出佳績。馬兒已懂得穩定走勢，試閘時的走勢更加穩定，現在容易駕馭得多。我們想牠對於催策反應更快，而牠在試閘中已做得到。」