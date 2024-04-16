艾道拿：如果一年前話會騎加州星球，我以為講笑！

艾道拿至今夥拍「加州星球」上陣兩戰全勝，4月28將再度合作，角逐1200米一級賽主席短途獎。

「加州星球」近期在艾道拿胯下重拾勇態，先後攻下兩項一級賽，分別為女皇銀禧紀念盃 及阿喬斯短途錦標。艾道拿說︰「假如有人在一年前告訴我，我將可夥拍『加州星球』在世界舞台與列強爭霸，我會以為他在說笑。香港現時最受歡迎的馬匹肯定是『金鎗六十』、『浪漫勇士』、『金鑽貴人』及『加州星球』。『加州星球』戰績出色，而我第一季在港策騎就可以夥拍這樣的佳駟上陣，實在極為榮幸，十分感激告東尼。我能夠得到這個機會，背後下了一番工夫。此外，我也得到一些練馬師的相當支持。」

告東尼決定讓「加州星球」回師短途賽，結果收穫甚豐。由於「金鑽貴人」現時因傷缺陣主席短途獎，「加州星球」預料會成為該賽熱門。

「加州星球」與「金鎗六十」今早參加了同一組1200米泥閘，結果「金鎗六十」首名衝線，「加州星球」則以第2名過終點。艾道拿表示：「我對『加州星球』感到滿意，牠過去六星期忙個不停，在港先勝一仗後遠征杜拜，看來很適應旅程，也取得了佳績。牠昨天才剛完成隔離檢疫。馬兒今早試閘走勢良佳，表現像角逐女皇銀禧紀念盃前的那次試閘般好。」

此外，「金鎗六十」將復出角逐冠軍一哩賽，力爭取得此賽4連捷。呂健威說：「你看看『金鎗六十』就知道牠心情愉快。馬兒下周四將進行另一課草地快操。」