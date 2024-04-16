【練馬師王】再博旺門封王？寧信7連敗倉口！

上期沙田「練馬師王」，即使呂健威馬房食出大三元，但當日希斯攻勢猛烈，先後取得2冠2亞2季，未跑尾場已宣布封王及派彩。希斯回流香港發展，前季贏36W最多，但現時頭馬已突破此數字，旗下馬演出變得可靠，值得追捧。至於今期跑馬地賽事，希廐共派5駒上陣，「鐵三角」、「武林至尊」及「建測羣英」均屬可爭分子，若能取得2W1P，保持冧莊機會。

另一個洋個黎昭昇，近期搏殺手風欠順，已一連7期未有頭馬進帳，剛戰兩匹全熱門馬「超力量」及「勝意」俱敗北，表現令人失望。不過，黎昭昇向來成績是谷優於草，今期跑馬地夜賽再度強陣出擊，有望止跌回升。第3場「花好月盈」近3仗取得1冠2季，演出轉趨穩定，或因兩度屈居位置，最近試閘加戴羊毛面箍一試，即以輕鬆姿態追入季軍，效果理想，今次上陣即採用此配件，決心求勝。因第1場廐侶「月球」機會稍遜，故投注黎昭昇的「練馬師王」時，不妨留待第3場開跑前才「入場」落注。

緊接上陣的「魔法速遞」及「寰宇豐采」，最近兩仗均交出好走勢，不難為馬房增添分數。當中第5場「寰宇豐采」前仗初配布文即打開勝門，默契十足，相隔一仗人馬再次重逢，當屬餐士馬，值得留神。

至於守尾門的「跑得好快」，今仗轉場初跑一哩路程，季初在谷草短途曾後追接近，場地發揮不成疑問。此外，潘頓去季曾為當時仍在黎廐的「勝神威」3度建功，如今夥拍同父馬「跑得好快」，有力再顯顏色。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 5.5倍

2.黎昭昇 5.5倍

3.方嘉柏 9.0倍

4.告東尼 7.0倍

5.賀 賢 7.0倍

6.韋 達 10倍

7.呂健威 12倍

8.蔡約翰 13倍

9.沈集成 17倍

10.葉楚航 25倍

11.蘇偉賢 25倍

12.羅富全 30倍

13.廖康銘 35倍

14.大衛希斯 30倍

15.姚本輝 55倍

16.鄭俊偉 65倍

21.其他練馬師(丁冠豪/巫偉傑/文家良/徐雨石/容天鵬) 50倍