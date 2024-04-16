【張基焦點】躡景追飛低位反彈

沈集成近期也會起用小將減磅出擊，「躡景追飛」已減夠分，今次再用有5磅減的鍾易禮跑強項谷草1800米，不能忽視。另外，「超霸勝」在三班肯定有優勢，今次更有黃智弘減10磅之助，可望交出好成績。布文今晚坐騎實力頗強，「寰宇豐采」上仗起步有意外，今次再配布文可重視。「金駿星」轉爭谷草賺級數，機會樂觀。

第4場四班1800米，「躡景追飛」跌至42分已有一定優勢，前仗跑略嫌長的谷草2200米追近，證明狀態回勇，剛戰轉爭田草2000米，轉彎時失蹄，鞍上人幾乎被拋跌，入直路未有大力催策，因此耗力不多，今回隔10日再跑並無問題，剛周日出大圈拍跳走勢甚佳，今場有快步速配合，不能忽視。

第7場三班1200米，「超霸勝」即使評80幾分時也有競爭力，季初跑此程只落後「小霸王」一乘許得第4名，之前在田草1200米同「包裝必勝」、「威力奔騰」較量，前仗用蔡明紹跑同程有追勢，剛戰則純粹因除眼罩跑得差，今次突然用黃智弘減10磅兼重戴眼罩，夠用。

第5場三班1200米，「寰宇豐采」早已證明跑此程極有威力，剛戰起步慢閘難以交出應有實力，復課後於從化試閘走勢吸引，出閘亦無問題，狀態比贏馬時更佳，今次負重磅也不怕。

第8場四班1650米，「金駿星」雖然來港前也未試過跑一哩，但實力不會太差，只是淋地性能一般，來港後早期未適應水土，之前曾於谷草追近，前仗跑1400米用麥道朗只輸個多馬位，剛戰只是因淋地跑得差，今次對手弱，可起作用。