【進階選項】時間寶四班超級

距離冠軍賽馬日尚餘不足兩周，馬季亦過了三分二，近期賽果暴冷暴熱亦不意外。始終不少馬匹季內拚搏甚多，突然走樣亦不奇，加上天氣炎熱，負重馬匹百上加斤，故此通常季尾階段見習生十分吃香。可惜現時在港10磅見習生只得一位黃智弘，多得師傅方嘉柏願意提供性能唔同馬匹讓他學習鍛煉，表現總算合格，但停賽次數偏多仍有待改善。

谷草短直路當然是見習生拿手好戲，今期黃智弘共6匹坐騎3匹來自葉廐，包括第6場「時間寶」。雖然馬房今季贏打吡，但整體成績未算理想，相信在餘下數月會盡量贏多點頭馬，希望有打吡冠軍坐鎮之餘亦吸引新血加盟。「時間寶」抵港首3仗已上名及勝出，以近年葉廐馬來說是破格，反映這匹「遙遠星空」子嗣潛力甚佳。贏馬後兩次負重落第，今次減10磅回師谷草，季內麥道朗上名一役其實早段形勢欠佳，有「美麗緣分」在前令牠跟得吃力，但直路再衝只以短距離落敗跑第3，反映窄場性能不俗。今場2檔有望自己搶出貼欄走，憑着四班稍超級質素，勝望甚高。

第5場師傅方仔繼續提供「鈦易搵」給愛徒，谷草暫時兩戰均第2，12月騎師賽抽到潘頓，負於「好友心得」，前仗不敵「寰宇豐采」，今次與後駒再碰頭而負磅拉開，但要留意當時是「鈦易搵」退出後相隔個半月首戰，狀態肯定未到最佳水準，中段亦嫌走得太急，搶出未能回氣才被「寰宇豐采」超越。今次8檔其實內側快馬不多，有機會切入守好位跑，且看會否成為馬房第1,100場頭馬？