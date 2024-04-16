【三重彩地帶】爭勝條件「極」佳

第7場三班1200米，賀賢及田泰安合作貴精不貴多，6戰獲1冠1亞3殿，今場攜手的「家樂龍駒」走勢漸入佳境，換人似有所圖。熱膽要番演出甚準的「無限美麗」，雖然未算大超班，但三班贏馬只是遲早問題。

「天足貓」上仗賺形勢氣走「無限美麗」，今場1檔可以再賺。呂健威全力衝冠，實力見盡的「勇敢巨星」戰意搭夠。「喜至寶」同何澤堯最夾，人馬重逢發揮可信。「八駿巨昇」上季兩捷三班同程能力唔懷疑，今季處反覆期，但跑出水準隨時掃晒。

第8場四班1650米，「極速滿貫」季初43分排2檔跑同程，在潘頓的完美演繹之下，擊退其後攻陷三班的「赤兔猴王」及「極速奇兵」，賽績硬淨，輾轉「極速滿貫」又回到贏馬評分兼排2檔，只是換了班德禮，查此子6次騎黎廐馬4度跑前4名，非陪跑角色。

潘頓掛帥的「武林至尊」轉中置跑法後威力提升，難得開竅必定再拚。估計今場步速偏慢，近仗有點起色的「燊榮之星」排1檔守好位或有驚喜。「都靈勇士」上場同程12檔焗留仍追回一席，演出忠心是最大賣點。今場形勢或不就「銀進」的後上跑法，要靠合拍的何澤堯搭夠。■海東