【J臣研究所】嘉應喝彩體力能力兼備

剛周日過後又有網友讚小弟揀初出馬準繩度高，老實講，筆者唔係天生獨具慧眼，相馬能力絕對係年月之中浸出嚟，還記得廿年前入行，手執排位刨兩日就扮晒專家，到十年八載前才真正落心機研究吓一隻馬長相腳法，到依家更幫馬主入貨，其實唔同階段加埋累積嘅經驗先至有今日功力，絕無取巧，學習過程本身係一種樂趣，馬迷不妨從各方面睇吓賽馬是甚麼。

先揀第6場，「嘉應喝彩」季初一出即勝，本以為會扶搖直上，但搏多兩三場進度未如理想且曾缺課，不過一來處4歲大熟期，畀佢抖一抖成長仲好，二來季中好多馬都用咗力，對呢啲本身有能力又體力足嘅馬就特別有利，埋門幾個大閘愈試愈好，對手唔強可以贏。「時間寶」本來以為佢贏馬嗰場水準一般，但其後睇番又唔係，今場快馬唔算多，慎防突襲。「鄉村樂韻」點計都唔應該跑短，今場擺潘頓又係例熱，最多拖腳。「南區旺」似有啲進步，磅輕預佢一席。

另一重心揀第8場，「勇進齊心」上場慢步速外疊爆贏絕非符碌，雖然末段內閃壓到隻「銀進」，但就算並排鬥衝都唔蝕底，有分頭可以再追。「銀進」上場如非全條直路冇位應該已贏，谷草1650米合發揮，一定要再買。「武林至尊」當銳，但今季已搏得多，而且潘頓又會順走外疊，唔一定穩陣。「都靈勇士」難得今次檔位轉好，肯定砌到盡。