【耀眼精選】儀琪之寶試閘有進步

認識小弟或者共事過嘅朋友，應該都會知筆者係個唔鍾意Social，唔鍾意攀關係嘅怕醜仔，平時多數匿埋一二邊靜靜地做自己嘢。雖然性格唔多「合群」，但係應承過、講過嘅就一定言出必行唔會反口覆舌。因為響筆者心目中誠信係好重要，難得有人畀機會你、相信你，就唔可以失信於人，托人手踭。

同樣筆者提供嘅馬，只要臨場唔係熱到冇晒值博率，基本上都會買番多少。響上期本欄嘅最後一段寫會捧幾匹初出馬場。話明會捧場就唔會得把口，雖然重心嘅「快樂高球」同「龍之珍」交唔出預期成績，但好在臨場捉到「魯班精神」38倍冷門。

筆者之前提過，同幾個馬房嘅新馬特別無緣，其中一個就係丁廐，筆者今季買過幾次呢個馬房嘅初出馬，如「定數」、「大浪圖田」，都要第二三舖先嚟料，今次「魯班精神」一出即勝，總算攞番個安慰獎。

另一個同筆者八字唔多夾嘅馬房就係廖康銘，佢嘅新血「同祥和順」、「多利彩駒」初出已有提供，但都係要輸一兩場之後先有嘢睇。唔信邪，今次再提供呢個馬房嘅質新馬「博學多財」同「儀琪之寶」。「博學多財」4戰名次雖後，但實際表現持續進步；「儀琪之寶」舊年年底初出隨意跟跑，埋門兩度試閘明顯進步，擺明配合馬房攻勢而來。