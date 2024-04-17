【分秒在握】蔡明紹手風轉順再稱王

蔡明紹今季成績大跌Watt，目前只得15W，但亞軍33次，季軍28次，位置數字數和比頭馬多4倍，明顯手風嚴重偏弱。不過踏入4月份騎者已贏出兩場，今次「赤兔猴王」守尾門，恃新勝銳勢再臨，大有條件再下一城。

手風旺弱，有時真的很難控制，以往所向披靡的蔡約翰，今季亦屢屢搏輸，目前冠軍42場，但亞軍51場，此情況在以往是甚為少見。但情況如蔡明紹，亞軍比冠軍多1倍亦不止，則算係特別例子，不過看來騎者最艱難的日子已過去，4月剛過一半，騎者已贏出一熱一冷的「最多歡笑」及「本領非凡」，今次尾場的「赤兔猴王」亦係牌面分子。

「赤兔猴王」今季主攻谷中一哩，季內除初出一仗外，近9次上陣全部跑此程，結果得2冠3亞2季，表現夠晒準繩，本來此駒較早時間都係跑位置居多，但勝出後馬匹自信心愈來愈強，升上三班後完全毋須適應，更一口氣連續3場不勝有位，表現令人讚嘆。

或許大部分人印象較深刻的，係「赤兔猴王」前仗力拚下負於兩匹廐侶短頭位串成東廐三重彩，但此駒上仗取勝，卻令筆者更難忘，因為馬匹排4檔起步，居然被頂在三疊，而且大部分途程均無遮擋，此類走位在谷草賽事名副其實「九死一生」，但「赤兔猴王」居然可以在直路再爆一段力擒對手，下注了這匹大熱門的朋友，怕且也在過終點時舒一口氣，大勇之輩強勢再臨，可望再躋前列。

■長風

第9場 4赤兔猴王 2錶之量子

12勝益善 1銀亮光速