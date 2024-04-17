【場地點樣】谷草C欄夜賽掛牌好地

跑馬地馬場今晚挑燈夜戰，9場草地賽事，以移欄C跑道進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分，就今晨場地預測為「好地」，度地儀指數2.72。

上周三在轉鋪草種後首次角逐，當晚秉承B欄一貫特色，好檔位加上要跑法主動佔上風，庑其短途賽方面，頭馬全屬放頭或守處前列好位，相信今晚進一步收窄C欄賽道，避免不必要擠碰，前段守好位伺機而動，贏面始終較大。

不過草地經過轉鋪草種，直路內外疊場地偏差情況，分野並不太，不過C欄卻有別於B欄特色，較利於直路上外疊冚上馬匹，因此更值留意一些配上好騎師之後上性能馬匹。

而就谷草C欄上陣騎師，潘頓可謂一支獨秀，上季雖然屈居何澤堯做阿二，但亦交出12W，而今季合共7次61場谷草B欄夜賽，潘頓又再登上首席專家，大半季已經贏咗12W，亦係唯一於此欄位勝出雙位數字頭馬騎師，而排响二、三位田泰安同巴度，亦只不過係5W同4W，成績差咁一截。

潘頓既然成為C欄專家，當然值得優先憧憬，而响上周三轉鋪草種後首次夜賽，一哥連中三元相當利害，但剛於日賽捧蛋輸死人，今次一手重兵，又睇吓可唔可以為一班捧場客收復失地。