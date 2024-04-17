回歸英國馬季 馬昆本周復出連贏兩日

英國年青好手馬昆馬不停蹄，上周末女皇伊利沙伯賽馬日，上演佢响悉尼客串嘅告別戰，隨即返回英國，星期一就已經重投戰線，响金頓馬場嘅膠沙地賽事上陣，即刻以波士郗國思旗下Sunfall，响一場3歲雌馬讓賽，取得接風頭馬。

馬昆剛剛响悉尼完成佢一個月嘅客串，取得7W成績，而由昨日起响新市場舉行一連三日嘅卡拉芬賽馬節檔期(Craven Meeting Festival)，當然唔會少得佢份，今個賽期亦係新市場响馬季傳統上嘅揭幕戰，重頭戲會係最後一日舉行嘅G3卡拉芬錦標，被視為下月舉行英國二千堅尼嘅最後熱身。

講番馬昆，昨日卡拉芬舉行嘅揭幕戰，雖然只係跑咗3場，一樣有頭馬見面，响一場3歲馬1400米條件賽中，更加與杜俊誠同布宜學兩位勁敵纏鬥，最終馬昆策騎韋嘉訓練Ten Bob Tony，以放頭戰略克敵制勝，力拒兩大高手贏馬。

跟住呢兩日，馬昆當然會同布宜學、莫雅一眾高手，繼續响新市場上陣，佢亦表示，今年將會再次挑戰布宜學，以首奪冠軍騎師為目標，至於新勝嘅Ten Bob Tony，更大有機會成為馬昆今屆二千堅尼嘅坐騎。