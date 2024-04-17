嚟緊呢個月尾，大家又會見到麥道朗返港，再為「浪漫勇士」出戰女皇盃，而呢位大賽騎師，响來港嘅前一日，亦要舟車勞頓，轉戰南澳萬富圍馬場，為老拍檔華禮納兩駒，出戰當地兩場一級賽。

雖然南澳賽事水準，難以同悉尼同維省兩大核心相提並論，不過隨住上月公布兩場响27日舉行嘅一級賽，羅拔桑士達錦標同澳洲橡樹賽總獎金一併加碼至100萬澳元，又的確有啲吸引力，當中就有華禮納決定派馬出戰兩場賽事。

麥道朗作為練者嫡系騎師，當然要優先效力，其中响1200米雌馬G1羅拔桑士達錦標，老麥就先卜定「花根本艷」(Roots)，而同日另一項1600米G2南天后錦標，佢就答應咗鄉里，新西蘭冠軍練馬師沃卡，夥拍「首席女將」(Campionessa)出戰，今次亦係麥道朗首次响南澳上陣，另外一姐賈傑美，亦已落實當日响萬富圍披甲。

對於麥道朗今年响悉尼方面嘅成績，繼續一人獨大，原本同鄉高力德响冠軍騎師之爭，已經追到得番8W差距，諗住餘下3個月仲有一番惡鬥，可惜上周初响甘柏拉出賽墮馬受傷，目前已經證實肋骨骨裂，需要養傷停賽4-6星期，威脅一旦解除，相信老麥呢個月繼續數胡，要成功衛冕悉尼冠軍騎師，毫無難度。