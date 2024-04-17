在港初出即跑G1 希斯：禾道小子任務艱巨

希斯將派遣「禾道小子」於4月28日在港初出，出爭1200米一級賽主席短途獎，他坦言這匹3歲新星屆時將面臨嚴峻挑戰。

「禾道小子」以往在澳洲服役，去年揚威兩歲馬1200米一級賽藍鑽石錦標。「禾道小子」在澳洲服役時隸屬希斯的兒子比安希斯、威希斯及詹希斯麾下，馬主一直希望能看到該匹雄馬在沙田出賽，然後才讓牠返回澳洲發展，或可能擔任種馬。

「禾道小子」來港前出賽9次取得2冠2亞1季，希斯期望「禾道小子」今仗面對一些菁英級對手，能夠交出具競爭力的表現，希斯說：「今仗任務艱巨，但牠始終是一匹一級賽冠軍。今仗有另外3匹一級賽冠軍列陣，且看馬兒表現如何。如果牠未能勝出，便將在3星期後角逐一場讓賽，因為今仗獲勝便不合資格出爭那場讓賽。」

希斯憑個人經驗及觀察指出，很多賽駒均未能在港一出即勝。「禾道小子」除了曾揚威藍鑽石錦標外，也曾在考菲爾德勝出一項1000米表列賽。希斯說：「牠具備短途實力，我們很高興牠能夠出戰大賽，而這正是我們將要做的事。目前，我打算讓馬兒於短期內繼續出爭短途賽，因為牠跑短途往績最佳，如果有需要的話，我們會安排牠增程。」

「禾道小子」去年12月從澳洲來港。希斯表示一直部署「禾道小子」在澳洲出賽，目的是讓牠有資格在港競逐大賽，他說：「如果馬兒能擊敗剛在杜拜奪冠的『加州星球』，實在會令我們喜出望外，不過如果牠能跑入位置，我們已經相當滿意。」