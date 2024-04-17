英國練馬新人王 堅信主席短途獎劏晒香港代表

來自英國的包紀耀近年在全球馬壇迅速崛起，是最雄心萬丈的練馬師之一，他將派遣「堅信」角逐1200米一級賽主席短途獎，盼望該駒能成為首匹揚威該賽的英國代表。

包紀耀在英國從練已踏入第6季度，他於2022年憑「聲馳千里」勝出英國一千堅尼，揚威英國經典賽事，並已在歐洲及中東打響名堂。32歲的包紀耀說︰「我真的很想挑戰一下，我不會低估這次任務的難度，但我充滿期待。主席短途獎是我們參與過獎金最高的賽事，這正是關鍵所在。我認為派馬遠征幾乎是賽馬的終極目的，這是我一直以來希望達成的任務，而香港賽馬也近乎完美，我向來十分嚮往。」

「堅信」去年9月在希鐸角逐1207米一級賽短途盃錦標得季軍，今仗爭勝機會不俗。包紀耀說：「從數據看來，馬兒表現最佳的兩三仗都是在快地上角逐轉彎賽事，這樣的賽事在英國並不多。你看看牠在快地上操練時的動作，牠幾乎輕鬆到不用提起雙腳，所以我認為牠跑快地最適合發揮。」

「堅信」年初才踏入4歲，包紀耀相信此駒今季在大賽中仍大有可為，並放眼於皇家雅士谷賽期及育馬者盃。「堅信」現時身心俱正值巔峰狀態，預料4月19日出發來港前會一切順利。包紀耀表示：「馬兒出道早期有點脾氣，在運往馬場出賽途中經常踢向馬格，但現在安靜得像一隻羊。牠逐漸成熟，在閘廂內的行為比以前好得多，所有跡象都顯示牠應能應付旅程及這項大賽。馬兒今年脫胎換骨，換上一身夏季皮毛後顯得精神奕奕。」

包紀耀對「堅信」寄予厚望，盼望牠也能揚威大賽，他說：「『堅信』住在明星賽駒『聲馳千里』之前的馬格，兩駒脾性很相似，出自同一個拍賣會，同屬Highclere名下。『堅信』競跑時會俯首，擅跑快地，而且速度銳利。」

雖然「金鑽貴人」缺陣主席短途獎，但「堅信」仍會遇上4匹一級賽冠軍。然而，包紀耀認為今仗的賽事形勢有利後勁凌厲的「堅信」發揮，他說：「『加州星球』曾經主攻一哩途程，相信對手早段會盡量消耗牠的體力，而賽事步速愈快，便對我們愈有利。今仗還有兩匹日本賽駒，而上仗在高松宮紀念賽跑獲季軍的『維港智能』也會列陣。我們固然重視對手，但假如我認為馬兒沒有勝望，絕對不會派牠上陣。」