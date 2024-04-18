【1,100W達標】方嘉柏：今晚我仔在場見證 他正在學習中

練馬師方嘉柏於今晚的跑馬地賽事中，憑黃智弘策騎的「鈦易搵」贏得他從練後在港的第1,100場頭馬里程碑，成為繼約翰摩亞、蔡約翰及告東尼後，第4位練馬師在港取得此成就。

現年56歲的方嘉柏曾擔任其父親方祿麟的助手多年，其後於03/04年度馬季獲發練馬師牌照設廄從練。他曾先後於06/07、08/09、13/14及20/21年度馬季4度榮膺香港冠軍練馬師，曾由他訓練的佳駟，包括「天久」、「顯心星」、「星運爵士」、「川河尊駒」、「極品絲綢」、「達心星」及「綠色駿威」等等。

方嘉柏說：「這是一個很好的數字，我們會繼續努力，希望爭取更多頭馬。今晚能達至新的里程碑，實在感到高興，尤其是我的兒子Ronan今晚亦在場督師，他正在學習當中，有像他般的年青人與我一起，見證我取得此成就，確實美妙不已，而這亦是馬房團隊努力得來的成果。」

「鈦易搵」今晚在黃智弘胯下勝出第5場三班1200米，為方嘉柏帶來此難忘時刻。

他說：「能與我馬房的見習騎師黃智弘攜手取得此佳績，更加別具意義，有趣的是，賽前研究此賽事時，還以為我們會出閘迅速並且可以在早段展現速度上前。」

「但儘管如此，我亦有向黃智弘表示必須當機立斷，如果出閘不快，便要隨機應變。」

「今次他發揮得很好，令馬兒獲得機會盡展所長，我樂見馬兒在末段展現出強勁的加速力。」方嘉柏續說。

方嘉柏馬房向來在跑馬地有上佳成績，他曾於2010年在跑馬地賽事一日6捷，而「鈦易搵」則是他從練以來第596場跑馬地頭馬。

方嘉柏將會派遣旗下的「直線力山」於4月28日星期日沙田富衛保險冠軍賽馬日角逐女皇盃2000米一級賽，此駒於上月遠征杜拜，在美丹馬場舉行的杜拜草地大賽1800米一級賽中跑第6名。

方嘉柏說：「我對『直線力山』的態況感到滿意，牠於剛週一(4月15日) 完成檢疫，昨日亦有在晨課中進行了一課快試，牠將於本週五(4月19日) 在谷草試閘，以保持佳態迎接大賽的來臨。」

「希望牠仍能維持好狀態，我覺得牠在杜拜一役表現已相當不俗，面對一眾強手亦能力拼到底。今次增程至2000米，希望牠表現出競爭力而進佔前4名內。」方嘉柏續說。

而今晚兩勝頭馬的練馬師沈集成，亦極之期待富衛保險冠軍賽馬日的來臨。

他將派出「維港智能」出爭主席短途獎1200米一級賽，他表示這是馬兒一次嚴峻的挑戰：「馬兒狀態良好，但『加州星球』也實屬爭勝要角。」

至於他旗下另一駒「浪漫勇士」則力爭3連勝富衛保險女皇盃，締創歷史。

沈集成說：「『浪漫勇士』狀態甚佳，備戰進度理想，我預期牠屆時會有出色表現。」