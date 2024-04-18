【賽後報告】勝萬金放得放有解話 周俊樂垂手話關泥頭事

是晚賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關趨近終點時「謙謙君子」的騎法時，周俊樂告知小組，賽事期間跑道上踢起的泥頭令他的視線受阻。他說，他於末段停止催策坐騎一步，繼而發現「謙謙君子」尚未衝線，遂恢復力策坐騎至終點。小組譴責周俊樂，並告誡他必須展現較今次為佳的判斷力及確保力策坐騎至賽事完結。「浦俠超得」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第2場：潘明輝（「獵狐者威」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎向外斜跑，導致「美麗多盈」在「獵狐者威」與「北海盜」之間受擠迫及須勒避。小組判罰潘明輝於5月1日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定潘明輝的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第3場：賽後，見習騎師鍾易禮表示，他獲指示讓「勝萬金」上前領放。他又說，是晚增程角逐的坐騎過於搶口，儘管他注意到坐騎正以快步速領放，但他於早段沿途未能約束坐騎以使坐騎以可持續更久的步速競跑。他說，坐騎因而在直路上轉弱。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與上仗相比，「勝萬金」今仗的表現令人失望。

第4場：「鐵三角」氣管內有很多血。

第5場：賽後，董明朗報告，「德薩斯」在直路上受催策時數度將頭低俯，他對坐騎的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「加州一寶」到達馬場後被發現右後蹄的蹄鐵移位，其後重新裝上該蹄鐵及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。此馬出閘笨拙。中段搶口，接近500米處時收慢避開「撼天鐵翼」。

被查詢有關早段「寰宇豐采」的騎法時，布文表示，他賽前打算讓坐騎領放。他說，坐騎出閘迅速，其後他留意到居坐騎內側的「迎樂」正被騎師希威森大力催策。他說，他於趨近首個彎位時認為將須催策坐騎以超越「迎樂」，並認為賽事步速足以讓坐騎居「迎樂」外側競跑，遂選擇讓「寰宇豐采」繼續居於該駒外側。他又說，坐騎進入對面直路時花了一些時間取得平衡，其後在直路上受催策，於接近100米處時無以為繼。他進一步表示，他認為坐騎將能從今仗中獲益。

第6場：「光輝所願」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，隨後被發現右前腿及右後腿均不良於行，其後小組按照獸醫意見於開跑前著令此駒退出此賽。被查詢有關在直路上「嘉應喝彩」的騎法，以及將坐騎向外移至跑道中央競跑的理由時，布文表示，賽前曾與練馬師伍鵬志討論，鑒於是晚有數匹頭馬在該位置競跑下勝出，他獲指示可選擇讓坐騎在該位置競跑。他說，坐騎居於領放馬「加州德至」外側，其後他於直路彎在毋須向外移出下得以讓坐騎移向外疊，從而遵從賽前與馬主及練馬師的討論。練馬師伍鵬志確認布文獲指示可選擇讓此駒在直路上在該位置競跑。

第7場：「伊臣」氣管內有很多血。「超霸勝」發現鼻部有血。「非凡之星」跑了一段短途程後作老虎跳，趨近1100米處時收停。 賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「非凡之星」的走勢難以接受。「非凡之星」必須在裝上賽日馬鞍的情況下試閘及格後，才可再次出賽。

小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮「天足貓」是否獲公平出閘。小組聽取了潘明輝、練馬師巫偉傑及司閘員施百厲的證供後，確定「天足貓」於開閘時急於起步，衝前及觸碰閘門，因而在閘內坐後及失地甚多。由於小組認為「天足貓」已獲公平出閘，遂宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。小組認為「天足貓」的閘廂行為難以接受。「天足貓」必須試閘及格後，才可再次出賽。

第8場：被查詢時，潘頓表示，他於早段將「武林至尊」移向內欄後，他打算於直路上沿內疊推進。他說，坐騎沿途走勢欠佳，數度將頭低俯。他續說，坐騎在直路上對催策反應僅屬一般，然而坐騎於200米處至100米處之間在正在墮退的「超旺財」之後受困而未能望空。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「武林至尊」今仗的表現令人失望。「勇進齊心」右前腿不良於行。

第9場：「展宏圖」接近550米處時有不妥及被收停。賽後，獸醫報告，此駒左前腿受傷。被抽取樣本檢驗。梁家俊因對已無爭逐機會及對鞭策毫無反應的「浪漫老撾」過度用鞭而被罰款5,000元。