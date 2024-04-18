艾柏賓美國設衛星倉 桀驁之戀5月遠征香港？

藍營高多芬御用練馬師艾柏賓透露，為方便一批年長馬匹今年遠征美國，今夏將會於堅蘭開設衞星馬房，初步估計將會有10至12匹年長賽駒進駐當地，為11月德爾馬舉行嘅美國育馬者盃賽期，做好準備。

就目前考慮進駐當地藍營馬匹名單，包括咗一批一級賽盟主：「雄霸海上」(Master Of The Seas)、「威國之榮」(Nations Pride)，以至新近勝出杜拜司馬經期賽嘅「桀驁之戀」(Rebel’s Romance)。由於呢批馬年紀漸大，或都係最後一季服役，為免馬匹舟車勞頓，艾柏賓決定安排專注當地應付賽事，既有自己團隊駐守，方便照顧。

至於早前表示，「桀驁之戀」有意來港出爭5月底舉行遮打盃，亦係列入征美大軍之中，由於今年狀態全面回勇，貴為2022年美國育馬者盃草地大賽盟主，今年將會捲土重來。艾柏賓認為「桀驁之戀」來港可能性極高，除了馬匹適應力強，能征慣戰，更重要係時間配合理想，一旦在港出賽完之後，就會運返美國歸隊，以8月24日沙拉托加舉行嘅G1劍舞者錦標作為美國復出首項目標，絕對有充足準備時間。