跟隨爸爸步伐 安田翔伍再創龍王傳奇？

今年的富衛保險冠軍賽馬日將於4月28日在沙田舉行，日本共派出8駒角逐當日上演的3項一級賽。「旭日朗途」為總獎金高達2200萬港元的主席短途獎(1200米一級賽)的日本參賽馬之一。該駒的練馬師為安田翔伍，而他的父親則為剛於兩個月前退休的前練馬師安田隆行，後者曾於2012年及2013年憑殿堂級佳駟「龍王」連勝兩屆浪琴香港短途錦標。

安田翔伍以往在父親的馬房擔任助理練馬師，其間曾陪同「龍王」及短途英雌「真機伶」來港參賽，其後於2018年自立門戶設廄從練。安田翔伍在從練首季即憑Omega Perfume攻下在大井舉行的東京大賞典(2000米泥地)，首奪一級賽錦標，其後至今共勝出7項日本中央競馬會分級賽。

截至4月18日為止，安田翔伍年內出馬72次，取得6勝，包括1月在中山憑父系出自「神威啟示」的三歲後起之秀Danon Decile揚威京成盃(2000米三級賽)。「旭日朗途」今仗將力爭為安田翔伍贏得首項海外大賽殊榮。

安田翔伍說：「這是我自2013年陪同『龍王』來港角逐香港短途錦標並獲勝後首度重臨香江。我很高興可以再次帶馬來港參賽。」現年五歲的「旭日朗途」父系出自「無敵先鋒」，由北方牧場培育，在2020年日本競馬協會精選拍賣會上由Life House株式會社以5720萬日圓（約合289萬港元）購入。此駒曾由安田隆行訓練，於2021年初次上陣，首7仗專攻泥地賽。

「旭日朗途」去年初轉戰草地賽後10戰有9次跑入前5名，表現穩定。此駒途程性能廣泛，上季曾兩勝2000米賽事，今年1月復出即攻下一項1400米三捷馬賽。「旭日朗途」前仗首次角逐1200米草地賽，出爭三級賽絲路錦標，直路上展現凌厲後勁，以佳勢取得第四名。

安田翔伍表示：「『旭日朗途』在我父親退休後轉到我的馬房，而主席短途獎是我在春季為牠安排的賽事之一。」「旭日朗途」上仗在受天雨影響的場地上競逐阪急盃（1400米三級賽），末段衝刺凌厲，最終跑獲季軍。

安田翔伍說：「馬兒上仗在阪神平坦的賽道上作賽時能應付軟慢地，而在每年這個有雨的季節，那裏的場地狀況都與沙田很像。因此，我認為（如果下雨的話），今仗的場地狀況會適合馬兒發揮。此外，由於馬兒容易緊張，所以以往賽前從來不會進行快跳，但隨著牠的心智愈來愈成熟，我們可按需要決定牠操練時的速度及操練量。」

「我的哥哥現時在我的馬房擔任助理練馬師，主理『旭日朗途』的日常訓練。他也對馬兒的狀況感到滿意。我記得上次來港作賽時，馬會給了我們大量的支持。我希望馬兒能夠保持佳態，在香港一仗交出水準。跑畢冠軍賽馬日的賽事後，馬兒將角逐較長途的賽事，可能會跑回1600米途程。牠的潛藏甚豐。」安田翔伍說。