【賽馬以外】開倉首季企得穩 下季會否嚇親人？

筆者仲記得廿年前嘅香港馬圈，真係畀啲外籍練馬師玩晒，最印象深刻一定係愛倫、賓康年代，之後又有希斯，嗰陣時無論係冠軍抑或大賽，都畀佢哋贏晒，只係得簡蛇簡炳墀一個可以抗衡吓。不過，如果睇番呢幾年情況，雖然蔡約翰依然好犀利，上季仲成功第12度登上冠軍練馬師寶座，但似乎都難以掩蓋東風壓到西風呢個事實，就以早前嘅打吡大賽為例，由葉楚航嘅「大至尊」勇奪冠軍，亦係近6季第5次由華倉贏呢項殊榮。至於冠軍練馬師？近4季亦見到有姚本輝、羅富全先後封王，甚至嚟到今季去到呢個階段，筆者都夠膽講，應該係伍鵬志、呂健威二人之爭，換言之又多一個華人冠軍啦。

呂健威近年多次排練馬師榜前列，如果能夠喺馬王「金鎗六十」服役生涯尾段一嘗冠軍滋味，固有極有意思，但對伍鵬志嚟講，開倉第2季就可以封王嘅話，更加證明香港馬圈新一代嘅能力，作為一位新倉主，面對咁多挑戰，能夠火速崛起兼爭冠，當然要天時地利人和配合，始終伍廐上季起步時，接手咗唔少蘇保羅馬房嘅舊部，兵源夠就比較容易爭成績，而今季伍鵬志除咗頭馬多，亦有「錶之銀河」冒起，相信嚟緊想贏一級賽或者做冠軍，真係遲早會發生。

筆者今次反而想講吓今季先升正嘅巫偉傑(Cody)，其實呢位擔任告東尼馬房副練多年嘅倉主，喺伍鵬志獲提拔嗰年，佢原本係升正嘅熱門人選，結果等到上季尾終於獲馬會發牌開倉。以Cody多年嘅經驗，照計就唔使太擔心，但佢上季撞正有廖康銘同時開倉，同埋佢始終唔同伍鵬志當年咁，能夠接收蘇保羅舊部，所以喺上年暑假，的確唔係太多馬匹加盟巫廐，就算有，都有唔少係老弱殘兵，所以筆者睇完分廐表，都覺得巫廐今季呢場仗，絕對唔易打。

去到季尾階段，巫偉傑暫時只得13場頭馬，如果之前伍鵬志、羅富全、丁冠豪呢幾位華倉首季從練嘅成績比較，真係有啲距離，但考慮到巫廐初期兵力，筆者覺得依家總算企得穩，成績已經叫有交代，試問又有邊個諗到，上季畀伍鵬志贏咗兩場嘅「天足貓」，今季去到巫廐可以再添3W，仲要征服三班，同埋如果「最多歡笑」好運啲嘅話，都應該唔止贏一場啩。

究竟巫偉傑下季會唔會好似伍鵬志咁大爆發？筆者真係唔知，但相信絕對可以好過今季，如果大家睇吓分廐表，就會發現巫廐現時養馬量突破60駒，仲有7匹未改名嘅J布新馬，同埋一批仲未出賽嘅52分PPG。另外，始終擔任東廐副練多年，Cody真係有唔少大馬主支持，「加州」系正正其中之一，尋晚佢亦幫手為「加州德至」打開勝門，最近亦有蕭氏家族嘅「巴薩諾瓦」加盟，郭少明都擺咗「凝聚美麗」喺巫廐，證明幾位大馬主都覺得佢信得過，投入信任一票。既然今季初面對困境都捱得過，相信下季呢個馬房，肯定唔簡單。

■山無陵