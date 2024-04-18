泥地勁過潘頓 呢期跟佢4串11發達？

潘頓現時在騎師榜依然帶離，當中田草及谷草兩條賽道都是暫時贏馬最多騎師，唯獨泥地贏馬最多者另有其人，田泰安暫時以8W壓過4W的蔡明紹及潘頓等，田泥成績一支獨秀，安仔的力量型騎法，在田泥發揮得心應手，周六沙田10場賽事有4場泥地，此位騎師所騎4駒均有實力，有望在強項賽道交出頭馬甚至數胡。

第3場三班1200米泥地，安仔再為廖廐於同程兩連勝的「昇瀧駒」效力，此馬上次贏馬締速造1分07秒94，拉士快達22秒38，絕對是前快後快的高水準賽績，難得勝後加分仍留在三班只較上仗多負3磅，計數甚為有利，前速快馬排3檔亦易發揮，相信可以輕鬆3連勝了。

第6場四班1200米泥地，田泰安再騎連續在其胯下4戰上名的「實力哥」，剛戰與「花果猴王」鬥到最後一步才僅敗得亞軍，相當幕後也不服氣，安排原班人馬再戰同程，用王牌戰意十足，賽前安仔晨課跳過3課，明顯對此駒甚為重視，值得高度留意。

第5場四班1650米泥地，「縱橫大進」對上兩次用田泰安跑同程均順利取勝，剛戰轉用鍾易禮改爭田草1600米也跑近得第5名，證明狀態仍勇，今回搵最夾騎師跑最佳出路，機會值得看好。

尚有第1場落五班跑泥地一哩的羅廐馬「型到爆」，過往在泥地短途屢次跑近卻未勝，突然增程續配田泰安，隨時變身。

安仔今期泥地賽4匹坐騎俱機會濃厚，而草地賽亦有「愛馬善」、「特別美麗」、「桃花雲」及「勝利之皇」等實力分子，確實很大機會登上今期「騎師王」寶座，不妨投注。