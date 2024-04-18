鍾易禮周末準備影畢業相！

見習騎師鍾易禮承接剛周三晚夜賽起孖旺勢，現時在港已贏69W，尚欠1W便畢業。鍾易禮周六全力爭取頭馬，期望盡快畢業升格成為大師傅，他今戰不乏實力坐騎，「花果猴王」、「樂滿貫」、「創奇蹟」與「盛世名駒」均具一定實力，相信騎者不會錯過贏馬機會。

牌仔鍾易禮自上季9月11日開鑼出道以來，已在港累積69場勝仗，如能在今戰增添頭馬，便可脫離見習騎師行列，為其策騎生涯寫下新的一頁。剛戰鍾易禮憑東廐「八駿巨昇」贏第69W，周六師徒再度攜手，自然期望能夠炮製畢業頭馬，第8場「樂滿貫」近戰改變跑法，由過往後上改為放頭跑，馬匹帶來煥然一新表現，近兩場非冠即亞表現全面復甦，如今再攻強項1200米，「樂滿貫」固然是爭勝要角。

尚有來自東廐兩匹「猴王」系的同主馬，頭場尚未出頭之「鷹勇猴王」，剛戰加盟東廐首仗配鍾易禮即有復甦表現，今次轉跑泥地，與第3場另一新勝泥地短途之「花果猴王」分途誓師，不容忽視。

至於外線坐騎方面，文廐「創奇蹟」季內曾在五班泥地1200米大勝，剛戰於四班尚且交出接近走勢，文家良針對性部署，以鍾易禮減5磅加強爭勝牌面。此外，鍾易禮上場重新接手「盛世名駒」即告上名，而此駒是騎者在港第20W，令其升格成為7磅仔，若能再以此駒於畢業日子贏馬，當然更有意義。