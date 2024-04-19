【分秒在握】布文繼續笑得出

布文繼續旺勢，剛周三贏出大熱門「北海盜」，其實此駒發揮固然一絕，出閘利落之下，早早就跟守前列位置，而入到直路亦及早望空取位，整個過程一氣呵成，騎者應記一功。當然評磅員對此駒的「厚待」亦功不可沒，始終四班上名後獲減1分得以落五班，而上仗入Q又1分不加，如此情況下成功打開勝門，亦算是天從人願了。

來到今次，布文依然手執強兵，其中出爭四班1600米草地的「哈哈大笑」，就值得高度重視。此駒上季來港後在高伯新馬房，跑了一仗竟然就流鼻血，由於當時在4月，因此亦索性提早抖暑，而高廐散倉後就轉投文家良訓練，北半球英國馬工夫重新做起，練者亦沒有急於一時，在馬匹逐漸適應水土後，到了1月尾方復出，結果季內初出1200米已大幅追近，反映健康已養回，而馬匹鬥心亦相當旺盛，看來北半球馬轉5歲後已完全適應。

在緊接兩仗，「哈哈大笑」大幅增程跑1600米，前仗初戰同程後追第5名，上仗則早早跟在2、3位，僅在末段不敵「加州動員」，今次兩駒再遇，負磅拉近不少，而「哈哈大笑」後勁及前速均已試準下，布文第3度執韁，伯且係時候做齣好戲了。

■長風