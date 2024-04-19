潘頓：大至尊試閘冇用過力

「大至尊」在港出道至今兩戰全勝，下仗將競逐2000米一級賽女皇盃，此駒今早在跑馬地試閘備戰，走勢悅目。

應屆打吡冠軍「大至尊」，今早參與1700米試閘，潘頓讓馬兒留居包尾位置，其後沿內疊衝刺，以第2名過終點。潘頓表示：「馬兒一如往常，做對了所有要求。牠快跑上前，樂在其中，試閘後狀況良佳。葉楚航讓牠在打吡後小休，早前操練後稍微喘氣，所以今早有機會讓牠試閘，對牠有幫助。

潘頓續說：「女皇盃讓我們有機會看看牠面對這些佳駟時表現如何，暫時牠沒有其他合適選擇，所以必須邁出這一步，希望牠能夠應付。我們要讓牠參賽，看看牠的實力達到甚麼水平。牠的評分遠較今仗對手低，但牠的競賽生涯才剛起步。」

葉楚航則說：「我認為牠仍持續進步，今晨試閘後，潘頓報告馬兒跑來頗為輕鬆，他未加催策，但馬兒在直路上顯得躍躍欲試，毫不費力。我將安排馬兒再進行兩課快操，其中一次會在草地上進行，不會太吃力，只是輕鬆操練。」

另一邊廂，「直線力山」今早參加1200米試閘，以第7名過終點，練馬師方嘉柏表示「直線力山」回港後恢復得很好，將以佳態迎戰女皇盃。方嘉柏說：「我今早讓馬兒在帶點軟性的跑道上試閘，希望牠能保持新鮮感。馬兒末段衝刺良佳，我很滿意牠的表現。牠兩仗之間相隔時間較短，而且遠征回港不久，今仗爭勝難度自然稍高，但馬兒狀態勇銳，毛色光亮，顯得神采飛揚，希望牠今仗能交出水準。」

此外，希斯訓練的「禾道小子」將角逐1200米一級賽主席短途獎，此駒今晨參加1200米試閘，以第7名衝線。田泰安說：「牠是一匹頗特別的賽駒，來港前已在海外勝出一級賽而打響名堂，所以牠的確很出色，而當你騎在馬背上時，牠會給你一種很好的感覺。馬兒狀態不俗，但今仗不易應付。在『金鑽貴人』缺陣下，『加州星球』勢將成為此賽最突出的一駒，但同場其他本地賽駒則旗鼓相當。所以，如果馬兒陣上取位順利，而且能夠交出水準，牠將成為爭勝分子。」