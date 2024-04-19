呂健威周末尾段追伍鵬志3W？

嚟到4月下旬，練馬師冠軍爭逐激烈，早前成績遙遙領先的伍鵬志，近期攻勢放緩，反觀呂健威則近4期贏3次，上周日賽更「戴帽」完成帽子戲法，今次威哥再次布下強陣，絕對有機會又締3W佳績。威哥一批新力軍極有質素，近期如「綠族豐收」、「合夥奔馳」、「安康萬里」紛紛交出頭馬，踏入季尾此批新貴將擔起爭冠關鍵角色。

第8場三班1200米草地，「龍之輝」乃一出即勝的PPG，當日輕勝「增強」2個馬位，勝後升上三班再與季內3捷、作戰經驗較豐富的「嘉應高昇」埋Q，「龍之輝」與強手鬥撼後預期戰力再升，今次贏多課大閘才跑，擺明要穩陣補中。

第9場二班1800米草地的「勁速威龍」，更是今季有分跑香港打吡之4歲當起好馬，該戰敗於葉廐「大至尊」4個半馬位得第7名，鄰近第5名的「難以置信」接戰爭三班長途孭135磅力拚僅敗奪亞，以此伸算「勁速威龍」今次跑二班只負118磅，可以講是極具優勢。

第10場三班1400米草地，「手機錶霸」更是上年香港拍賣會860萬標王，出道初期在短途連番上名，之後增程跑1400米即順利兩連勝，上次在田草A跑道透出後頂足300米力拒「堅又威」贏馬，鬥心極之強悍，再攻三班未見阻力。威哥此3匹好馬正好編在周六第二口三寶場次，記得跟買！威哥更有望兼做「練馬師王」，切勿錯過。