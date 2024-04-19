【分分制勝】「勝利」招數 唔止靠後追！

「大眾勝利」最近希威森試閘跑第2

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馬匹久無表現，練馬師通常會諗計尋求突破，常見做法是更換配搭或加減配件。例如某類馬需要擺前搏殺，就會選用擅於搶閘的騎師，希威森正正是放馬高手之一，季內所獲30W中，超過10場是由頭帶到尾，最近「九五赤兔」、「同祥和順」及「電子宇宙」均在其胯下一放而回。

第6場四班1200米泥地，「大眾勝利」至今3捷俱在泥地短途取得，以後勁凌厲見稱，但今季6歲演出令人失望，先後6戰均不入三甲，而且遠遠落後居多。本來對於這類久沉分子難以憧憬，但今仗找來快閘王希威森坐鎮，似乎有心變招一試。事實上，「大眾勝利」在港首次贏馬，走位5 5 1，該役首800米快達44秒53，此駒尚可跟前而交出水準，並非獨沽一味靠後追。再看最近一課泥閘，「大眾勝利」交予希威森過檔，起步第1匹彈出，之後沿途跟守第2位，前速不弱，該課「怪獸豪俠」締高速直領到底，「大眾勝利」稍騎之下亦交出好反應，結果保住亞軍，換人發揮效果理想，亦可預視此駒正準備搶前出擊。

再計評分，「大眾勝利」去年4月揚威泥地1200米，當時評57分，相隔一載已跌至53分，亦是近兩季以來最低，正處於有利水位。既然埋門狀態有起色，有分頭更不可錯過。

■明治朗