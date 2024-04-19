【練馬師王】周六往績好 博佢有着數

上期跑馬地「練馬師王」，競逐過程激烈，沈集成、韋達及方嘉柏同獲24分，最終沈集成頭馬較多，成為終極王者。值得一提，方嘉柏當晚取得1冠1亞2季，但尾場「川河首駒」是平頭季軍，實際只獲2分，只差一點點就可封王。

來到今期田戰，12屆冠軍練馬師蔡約翰除了第5場之外，其餘9場都有參戰馬列陣，屬近期出馬數目最多一次，估計會全力出擊。翻查資料，蔡約翰在今年兩次的周六賽事均獲不俗成績，對上一次即3月16日，練者以「競駿輝煌」食胡，再看1月13日周六田戰，蔡廐雖無頭馬見面，但累積4亞1季1殿，頻頻殺入前門。

打頭陣的「魅力一心」降班即重配潘頓，自然備受熱捧，但令人意外的是，原來這對騎練從未在五班合作贏馬，加上此駒跑泥地未有證明，小心中伏。因此投注蔡約翰的「練馬師王」時，不妨等待第2場開跑前才「入場」落注，把關的「志勝時機」居四班絕對上風，假如場地偏淋的話，對這匹游水馬大有幫助。此外，同樣由艾道拿執韁的第4場「旋風飛颺」，剛戰最後300米自陷困境，被查詢騎法，今仗騎者保住帥印，勢必作出反擊。

尾場「鐵金剛」馬主是22/23蔡約翰練馬師賽馬團體，幕後全屬馬房忠實支持者，逢出必拚，另外，潘頓角逐田草C+3欄1400米賽事，近5匹1至3檔馬非冠即亞，「內」功深厚！

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 4.0倍

2.黎昭昇 6.0倍

3.呂健威 4.0倍

4.羅富全 7.5倍

5.告東尼 10倍

6.廖康銘 16倍

7.方嘉柏 15倍

8.姚本輝 20倍

9.賀 賢 25倍

10.蘇偉賢 28倍

11.大衛希斯 20倍

12.文家良 50倍

13.伍鵬志 40倍

14.葉楚航 45倍

15.鄭俊偉 65倍

21.其他練馬師(沈集成/容天鵬/韋達/巫偉傑/丁冠豪/徐雨石) 50倍