韋達期望周六達成從練200W

韋達曾經連續13季榮膺香港冠軍騎師，從練後爭勝心如昔，周六力求增添勝仗，為練馬師生涯創下另一里程碑。

韋達在港從騎時曾勝出1,813場賽事，創下香港騎師累積最多頭馬的輝煌紀錄。作為練馬師，他本季已取得30場頭馬，距離在港從練200場頭馬大關只欠2場，而他周六將派遣4駒上陣，分別是「連捷」、「紅逸舍」、「八心之威」及「九五赤兔」。

「九五赤兔」上仗攻下二班1600米賽事，今仗首度增程角逐1800米，由慣常拍檔希威森主策。韋達說：「馬兒熱身過後表現回勇，上仗贏得清脆利落。牠曾在古活勝出一場不易應付的一哩賽事，如果今仗能夠輕鬆地居前競跑，將能夠應付1800米途程。牠正處佳態，我要把握機會安排牠出賽，否則兩仗之間將相隔太久，因為我們要等到下一場一哩賽，還要先再參加試閘。」

「八心之威」上仗勝出後，今仗升班角逐在港第50仗，負磅減少5磅至117磅。韋達表示：「馬兒一直忠心可靠，今仗負輕磅，希望牠能跑入前列。」

韋達在港從騎及從練至今共取得2,011場頭馬，僅次於告東尼的2,448場香港頭馬，後者在港從騎時勝出946場賽事，從練後則取得1,502場頭馬。

另一邊廂，方嘉柏希望「春風萬里」能夠克服12檔的不利因素，他說：「馬兒過去數月的檔位並不理想，確實有點無奈。不過牠近況良佳，雖然今仗出戰沙田一哩途程同樣抽得外檔，但我認為應頗適合牠發揮。馬兒體重較輕，但現時狀態極佳，希望屆時賽事步速會快一點，如果取位順利，馬兒應能交出凌厲追勢。」