【張基焦點】新力好增程咪走寶

蘇偉賢近期成績不俗，今次派出7駒上陣，部分不乏爭勝機會，「新力好」初出已經跑得好，今次增程跑1400米肯定更合腳法，可見真章。另外，「勝利同盟」上季曾於泥地短途追近，今次轉攻泥地並非無的放矢，加上有步速配合，不能忽視。「旋風飛颺」用艾道拿往往跑得好，再跑直路賽合發揮。「勤德威力」狀態已回勇，改用潘頓擺明打硬仗。

第2場四班1400米草地，「新力好」初出跑田草1200米，潘頓沿途只是跟馬尾，拉士幾步撲上追至季軍，剛戰再跑1200米則抽不利的13檔，入直路只打了兩鞭，也有些少追勢，今次終於肯增程跑1400米，機會樂觀。

第5場四班1650米泥地，「勝利同盟」來港前於愛爾蘭鄧多克馬場贏膠沙地，往往可以適應香港泥地，上季尾於苗禮德馬房曾於泥地1200米後上入Q，證明泥地性能不弱，今季加盟丁廐後，前仗於谷草一哩入Q，剛戰則受阻從未發揮，今次轉爭泥地有好檔，可後發先至。

第4場四班1000米草地，香港賽馬會社群盃，「旋風飛颺」即使潘頓也留不住，反而艾道拿的韁繩卻留到，曾於谷草1200米跑第2，剛戰索性縮程跑1000米直路賽，想不到可以留至尾列，可惜當衝刺最強之際撞向馬群，今次再攻直路賽，可以補中。

第7場四班1600米草地，「勤德威力」今季一直減分，剛戰狀態開始好即入Q，復課後更勇銳，四班頂馬今次負129磅無問題，配合3檔好位，埋門泥閘輕舒步頭性質，夠用。