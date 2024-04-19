【進階選項】飲杯直路賽顯能耐

上周三潘頓贏夠1,700W，距離韋達紀錄只剩百多場，翌日接受訪問亦開腔下季會繼續上戰場，雖然捧走打吡大賽但潘頓對今季自己成績仍不太滿意。到周日搏失「星際快車」後獲補頒1,700W里程碑紀念戰衣，但8匹大熱門全入前5名卻無一能勝，季內第14次無馬贏。剛周三再策7匹，結果5駒跑入前5名，同樣無進帳，季內第15次空手而回。

作為一個準7屆香港冠軍騎師，每次賽事有大量馬匹任君選擇，贏少1場大家都唔收貨，不過有時並非他發揮失誤，只是馬匹健康或賽事形勢不就。好似第4場「飲杯」初出即勝，上場1.6倍大熱倒灶，以季內希斯馬普遍表現穩定，這並不尋常。記得當日馬兒由亮相圈到入閘時已顯得不耐煩，賽後落第驗到氣管多痰，而翌日右前腿不良於行，雙重打擊也難怪大失水準。今次縮程跑直路賽，賽前亦特別安排試1000米直路閘，全程清風送爽以第3名衝線，超班馬只要健康回復正常，應可再乾一杯。

另一匹上次潘頓熱倒馬是第2場的「旺旺快駒」，以頭兩場狀態未及水準，配蔡明紹後追亦可跑三四名，就當然吸引到冠軍騎師，結果上次同樣排11檔，加眼罩改用上前博位戰術，結果入直路見潘頓輕輕手郁幾吓，300米處已收工。賽後獸醫檢驗馬匹並無異常，敗因惟有以跑法不合作藉口。再看賽後報告，練馬師確認上前跑的策騎指示，而今次再爭1400米亦無除去眼罩，即配件並非剛戰敗因。賽前從化閘起步稍慢，但走順後衝刺力強，今次4檔可留守中疊有遮擋位置鬥後勁，可見真章。