【獨門秘技】捧羅廐馬要識揀

羅富全季中後成績逐漸改善，季初倚賴一批舊馬攞分，12月前首14W，有10W為6歲或以上，到下半季質新馬操起，2月份起至今10W，8場4歲馬取得，另兩場為5歲馬，數據顯而易見，故近期都係吼實質新分子為佳。

第2場四班1400米草地，羅廐4歲馬「勁好運」，血統具長力，初出1200米120倍肯定熱身，出閘向上跳已慢一慢，切入內欄到直路逐步推進，第9名過終點但只輸4個多馬位，且要留意此場前列馬「大才」、「佳運發」及「安康萬里」短時間再出都交出表現，乃水準頗高的一組四班賽，今次增程跑1400米肯定更合性能，而此組四班賽似乎比上仗短途還弱，拚後有明顯進步的「勁好運」，隨時有耳目一新表現。

第3場三班1200米泥地，「凱旋時光」同為羅廐4歲馬，大前仗初跑同程即贏，全程三疊無遮擋，最後彈甩「好拍檔」個半馬位，擺明泥地性能特佳，再出兩仗取亞軍，同樣負於「昇瀧駒」，上仗一度逼近下被對手頂住，蔡明紹騎開都要換潘頓，對上仗之失必不服氣。■西門獨

西門獨Q過關

第2場8勁好運

拖 3志勝時機5無敵勇士10旺旺快駒

第3場5凱旋時光

拖 3怡勁力4昇瀧駒9花果猴王