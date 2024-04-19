【三重彩地帶】信數據跟「紅」頂白

第2場四班1400米草地，「志勝時機」3次跑變化地獲2冠1亞，上季便在軟地輕勝三班同程，游水馬如今身處四班兼獲地利，威力提升。「無敵勇士」2檔放跟皆可，蔡明紹騎10次半數三甲，屬理想人選。「天天得樂」除季初有閘外，直至本月才再試，一哩田草閘放返，走勢復甦，經大半季減分後已靜極思動。總場次527同程前置馬佔優，「連捷」及「聚風雲」均在後列追近，「聚風雲」再出入Q，只跑兩仗的「連捷」更值憧憬。「陸知」評分回調後近仗復見走勢，回配最合拍的何澤堯搏殺格。

第4場四班1000米草地，香港賽馬會社群盃，剛周三韋達獲1冠2亞，3駒在對上一仗均入位，今場「紅逸舍」屬同類分子，加上來投不久，戰意倍增，複膽勝任。

「萬事快」上次同程1檔走不利跑線獲殿，今次11檔可提升名次。「勝利之皇」回巢賢廐後水準趨穩兼在上場開胡，難得開竅必繼續進取。「快樂老撾」5閘中草優於泥，同父馬不乏早熟分子，呂廐屯重兵，這類不明物體也要提防。「令才」同程能挫「健康快車」及「占士德」當非善類，黃智弘曾替同系廐侶「大才」建功，絕非陌生人。■海東