【J臣研究所】手機錶霸穩如鐵塔

下星期久休嘅「金鎗六十」終於復出，而無論贏輸都好，都很大機會賽後退役，如無意外都會運到澳洲頤養天年，相信肯定引嚟馬迷蜂擁入場，但老實講，筆者對其剛試大閘表現就唔係太樂觀，希望群眾唔好畀太大壓力團隊同隻馬，有三甲都已經收貨了。

先睇第8場，「樂滿貫」前仗埋門大閘一做番起即接連兩場不勝有位，本身質素值一班，仍居三班點都係大超班，相信6歲馬趁勇都會盡搏，不會保留。「龍之輝」初到港睇其試跑已肯定質素唔差，上場升上三班本來都估計要適應吓，點知都交出水準獲亞，3歲仔進度一日千里，睇嚟質素至少值二班。「競駿飛翔」埋門大閘都係潘頓親試，一鬆就有好反應，似乎操到贏得先跑。「陽光寶貝」外地於表列賽曾上名，在港跑4戰後埋門大閘輕鬆力壓「嘉應傳承」，今場預佢大變身，買連贏之餘可小注博獨贏。

第10場「手機錶霸」都應該係十足穩膽，前仗雖然贏四班但鬥贏「遨遊武士」，計水準已高於三班水平，果然上仗升班仍能輕勝，今場負磅雖然比上次重但檔位仍佳，穩位望贏。

論對手應以「仁心星」最惡，呢隻馬在港頭兩場已展現非凡爆炸力，但不幸經常抽外檔，結果前仗改跑法放頭即贏，上場加分後負重磅想改回後上跑法不果，60分馬今次跑三班負輕磅會係明智選擇。蔡廐「鐵金剛」能力係咁多料，最多跑位置。「威之星」未必要等落班，輕磅檔佳可拖一票。