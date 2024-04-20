【耀眼精選】客家之光人馬合拍

啱啱嘅谷草夜賽，應該係季內最充滿戲劇性嘅一個賽日，幾樣平日唔常見嘅特殊情況，竟然響同一晚發生，當晚嘅第7場更加係呢個奇怪戲碼最重要嘅場口。排1檔起步嘅「天足貓」撞閘而出，可能衝閘後導致其他閘廂打開，又或者咁唔好彩撞正司閘員遲半秒襟掣，攪到原本偷步賺咗嘅「天足貓」慘變包尾大幡；跑唔夠3秒，鏡頭一轉，就變成突然老虎跳嘅「非凡之星」做主角，呢匹馬一路紥紥跳失晒控，跑唔夠100米就已經有兩匹馬宣布投降。當你以為戲劇性嘅畫面告一段落，勢估唔到去到衝線再送上驚喜，「無限美麗」同「家樂龍駒」兩匹馬鬥到叮噹馬頭，最終皆大歡喜平頭亞軍。而響一個鐘後嘅尾場竟然再有「跑得好快」、「川河首駒」影相都分唔到先後，結果判雙季軍，買咗呢對馬位置Q嘅朋友，真係行運行到落腳趾尾。

當晚第7場騎「八駿巨昇」贏得在港第69W嘅鍾易禮，今期夫卜上陣，睇牌面應該可以贏滿70場頭馬畢業。跑第5場嘅「客家之光」，祖父Teofilo早年出過「熱爆男」響泥地一出爆大冷。雖然呢匹馬上仗初跑泥地大敗，但途中受阻打亂咗節奏。翻查資料上月底曾經響鍾易禮胯下贏泥閘，人馬合拍，成冷可博。