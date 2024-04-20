【分秒在握】反敗為勝創造快樂時光

今次第3場三班1200米泥地，出馬9匹不算多，但卻頗有均勢，其中「昇瀧駒」與「凱旋時光」早前已兩度串Q，今番再遇自然各有捧場客，細心分析過賽事形勢後，換上潘頓的「凱旋時光」拉近了負磅差距，有力反先。

其實「昇瀧駒」與「凱旋時光」都係泥地好手，前者近兩仗轉爭泥地後全勝而回，而「凱旋時光」則初跑泥地即勝，但近兩仗均不敵「昇瀧駒」入Q，頗有格食格的味道。不過，細看兩駒表現，首次「凱旋時光」讓10磅之下，以個多馬位見負；到上仗收窄讓3磅，已將落敗距離拉近至四分三馬位，今次「凱旋時光」反受讓2磅，換言之與上仗相差了足足5磅，計數反先亦不奇。

其次，「凱旋時光」最近兩次入Q，其實都交出非常強的後勁，前仗末段造22秒3，上仗則造22秒1，在泥地而言，已是近乎極速了。事實上，此兩次末段締速，均是季內385匹次中，排在首5名之內，由於可見「凱旋時光」兩度後上不及，非關實力問題，而係形勢及步速不就。

快馬林立確保有步速

來到今次，「昇瀧駒」排3檔自然會搶，而「時時滿意」排6檔，亦會爭奪主動位置，加上前速快而初跑泥地排1檔的「福國寶」，估計步速慢極亦有限，「凱旋時光」本身衝刺固然厲害，加埋換上潘頓，相信留放不會下於蔡明紹，既然條件齊備，自然有望反敗為勝。

■長風

第3場 5凱旋時光 4昇瀧駒

3怡勁力 6時時滿意