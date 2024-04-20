CEO睇通大混戰形勢 頭馬2選1！

今日第9場二班1800米，馬會CEO應家柏先生相信會有足夠步速。「超超比」今季於跑馬地錄得3連捷，其後轉戰田草角逐香港經典盃亦表現出色，以佳勢後上跑第7名，上仗出爭打吡，早段留守二疊中列位置，最後直路上以佳勢持續上前，結果跑獲殿軍。「超超比」今次續由慣常拍檔周俊樂執韁，加上抽得理想的5檔，為今賽爭勝及三甲之選。

「九五赤兔」上仗出爭田草1600米再次憑銳利前速而鬆容領放，最終奪冠，今次首度增程角逐1800米賽事，亦有坐位望贏機會。

「包裝旋風」前仗出爭同程時沿途緊咬步速競跑，最後直路上望空後即以勁勢加速上前勇奪，上仗因早段際遇欠佳而須居於較後位置競跑，結果於末段收復部分失地跑第6，今仗抽得好檔，若能跟守好位競跑，有力跑入三甲。「桃花雲」上仗越級挑戰出爭二級賽主席錦標，採取留前鬥後戰略，末段略為追前，今次重配贏馬拍檔田泰安，有力在前列歸來。

「常拼常勇」今次自第3檔起步，預計早段跟守好位競跑，上場在直路早段一度受困，及至望空後隨即以強橫後勁上前，今仗於此有力上名。「魅力知遇」上仗全程被迫在外疊競跑，今場又再抽得不利檔位，但若能交回自身的最高水準，亦有望入圍。