【賽後報告】桃花雲田泰安未能全力施為 原來係...

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，潘頓報告，「魅力一心」於陣上發出很大的呼吸聲，直路上墮退。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，梁家俊報告，「麒麟」全程走勢欠佳，表現令人失望。

第2場：被查詢有關何澤堯在直路「陸知」早段的騎法，以及是否有機會讓坐騎更早在「天天得樂」與「無敵勇士」之間推進時，何澤堯表示，坐騎在「自由奔騰」內側跟隨「天天得樂」，其後他開始將坐騎向外移出以在「天天得樂」外側望空。他說，當「自由奔騰」並未如他預期般持續墮退時，坐騎在400米處至300米處之間受困而未能望空，其後移至「天天得樂」內側以望空。他又說，當「天天得樂」及「無敵勇士」雙雙略為斜跑時，坐騎在300米處至200米處之間在該兩駒之間緊迫競跑。何澤堯進一步表示，他起初決定將坐騎向外移出是因為他覺得「無敵勇士」將會向外斜跑，導致本已狹窄的空位消失，他認為在該階段的最佳選擇是努力讓坐騎推進至外疊。「旺旺快駒」的氣管內有很多痰。「龍城金將」入閘後一度將右後腿擱在閘廂間隔上。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢驗，獸醫認為此駒適宜出賽。

第5場：賽後，布文報告，「滿冠熊」於開閘前在閘內煩躁不安。他說，坐騎因而出閘笨拙，但於早段及中段沿途走勢令人滿意，直路上對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「滿冠熊」今仗的表現令人失望。賀銘年「勝利同盟」因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。

周俊樂（「快快盈」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他在坐騎尚未充分帶離「蟲草之凰」下將坐騎向外移出，導致「蟲草之凰」失去應有的跑線及須勒避。小組判罰周俊樂由5月5日星期日開始停賽，直至5月12日星期日才可再次出賽（3個香港賽馬日）。此外，小組判周俊樂罰款9萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

第6場：「創奇蹟」不願入閘，被小組著令退出此賽。小組認為「創奇蹟」的閘廂行為難以接受。小組著令「創奇蹟」必須最少連續兩次試閘及格後，才可再次出賽。「機械騎士」氣管內有很多痰。

第7場：「加州動員」入閘後在閘內煩躁不安，後腳踢高，導致一對後腿卡在閘廂間隔上。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢驗，獸醫表示此駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「加州動員」退出此賽。「加州動員」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。賽後被發現左後膝下方部位有一個小傷口。

「今朝更好」在起步點因輕微擦傷而左邊鼻孔有血。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，內窺鏡檢查確認此駒因輕微擦傷導致左邊鼻孔有血。

第8場：「最佳連捷」賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒流鼻血，同時發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「拍馬難追」氣管內有很多血。

第9場：「桃花雲」過了200米處後在「魅力知遇」之後受困，在移至該駒外側之際難以望空直至趨近100米處。最後75米在「九五赤兔」之後再度受困而未能望空，未能全力施為至終點。

被查詢有關他在直路上「都靈福星」的騎法以及他未有將坐騎移至「勁速威龍」外側的原因時，潘明輝表示，坐騎於進入直路時受催策，但毫無反應。他說，他因而選擇讓坐騎繼續跟隨大熱門「超超比」競跑，以圖在坐騎能夠上前時將牠移至該駒外側。他又說，「都靈福星」於趨近200米處時開始對催策交出反應，其後推進至「勁速威龍」內側，但他未能將坐騎移至該駒外側，坐騎因而於最後150米受困而未能望空。儘管小組認為潘明輝在此情況下作出的解釋合理，但仍告誡潘明輝，他在情況許可下應給予坐騎機會以確保坐騎能夠望空。

第10場：抵達起步點後，見習騎師鍾易禮表示對「英雄本色」的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，經過必要的診視後，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後再次接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

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「超霸勝」–賽後被發現左邊鼻孔有血。內窺鏡檢查發現此駒的氣管內沒有血，因此鼻孔內血液獲確定並非源自肺部，此駒不被視為流鼻血。