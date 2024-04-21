【分分制勝】從化影相好難咩？

據知根據發牌準則，騎師有責任北上從化參加試閘，但之前兩大澳洲高手潘頓與布文一直未見動身，直至4月12日，終於見到布文首度亮相從化馬場，當日騎者一口氣連試9駒，包括周三晚谷戰正選馬「電氣騎士」，此駒所試一課1000米草閘，乃該朝時間最快，結果從後殺上第5名，只落後勝出的「風雲武士」不足兩乘，追勢可觀。「電氣騎士」上仗輸完，刻意運往從化訓練，狀態顯著轉好，今次返回曾勝出的跑馬地1000米，並強配布文，當屬機會分子。

另一位大牌騎師潘頓，今季從未踏足從化馬場試閘，究竟他何時北上？真的天知曉。2019年，潘頓曾兩度北上試閘，亦有份出戰當年3月的速度馬術比賽，可惜5戰未獲頭馬。

提及從化試閘，以往在每一組，馬會均向外提供有關出試馬的圖片，不僅便利傳媒刊登，有時還可查看馬匹是否綁脷、採用哪類配備等，因為從試閘片段中，根本無法可清楚辨識。但疫情過後，這個圖像安排卻未有延續，實在有違官方向來事事認真的作風。最近在從化馬場，吸納了不少前星馬騎師，以解決當地操馬人手問題。何不從其他渠道，招攬一、兩位攝影師呢？

■明治朗