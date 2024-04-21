錶之銀河首遇金鎗 伍鵬志話當學嘢！

冠軍一哩賽爭金奪銀

出戰冠軍一哩賽的新星「錶之銀河」，原本一直於短途賽事發展，但前仗增程跑1400米一級賽女皇銀禧紀念盃得亞軍後，剛戰大幅增程跑2000米打吡得亞軍，今次縮程跑一哩，面對馬王「金鎗六十」，伍鵬志又有何睇法？

「『錶之銀河』近兩仗分別首次挑戰一級賽及大幅增程跑2000米，最終均獲亞軍，反映馬兒潛質豐厚未見底。我上周二安排此駒試泥閘，走勢比前穩定，現時比較容易做好留放，催策下反應甚佳。無疑今回要挑戰馬王『金鎗六十』，我相信『錶之銀河』仍可交出成績，同時亦藉今次難得機會學習，吸取經驗於下季更進一步。」伍鵬志說。

「金鎗六十」今季復出即贏香港一哩錦標，可惜1月初因左前腿受傷，被迫放棄董事盃，然後此匹馬王近期操練正常，今個月已兩度試大閘考驗，最近一課更後上力壓「加州星球」，呂健威透露今個禮拜四安排此駒於草地作最後快跳，務求以十足狀態迎戰冠軍一哩賽爭4連霸。

至於另一匹香港代表「遨遊氣泡」，雖然早前遠征杜拜草地大賽無功而還，陣上更受墮馬的「貓點心」影響，令人擔心馬匹會否受傷。不過，姚本輝指出「遨遊氣泡」只是輕微擦傷，並無大礙，返港後馬匹進度正常，上周四試泥地大閘走勢令人滿意，相信可在冠軍一哩賽交出好成績。