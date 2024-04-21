聽吓沈集成點講對手 尤其係大至尊！

今個馬季壓軸盛事冠軍賽馬日將於周日舉行，3場國際一級賽雲集一眾本地佳駟與海外良駒較量，雖然今年共有11匹來自日本及英國的海外代表，但本地陣容非常強勁，「金鎗六十」、「浪漫勇士」及「加州星球」固然屬3強，亦有兩匹4歲新星「大至尊」及「錶之銀河」冒起，單是香港馬壇新舊兩代之爭，已成為今年冠軍賽馬日的焦點所在。

以往曾有「爪皇凌雨」、「威爾頓」及「浪漫勇士」捧走香港打吡大賽後，再贏同年的女皇盃，而今屆香港打吡大賽冠軍「大至尊」亦嘗試挑戰這項高難度動作，此匹愛爾蘭自購馬在港兩戰全勝，第2次上陣已攻下打吡大賽，田草2000米未逢敵手，真正實力仍是一個謎。不過，今次「大至尊」不再面對同齡馬，而是與香港及海外一眾強手較量，面對極大考驗。

葉楚航預計慢步速

葉楚航仍有信心馬兒可以交出好成績：「自從贏完打吡後，『大至尊』回復得相當好，狀態方面如果要與打吡時比較，則更加輕身，此駒個性乖巧，上周五出試跑馬地1700米草閘，沿途慢步速下走來亦無搶口，直路有位時於入面自己湧上前，反映競賽意識極佳，表現令我非常滿意。此駒兩出兩捷2000米，大家也知牠具備一定實力，只是今回首次挑戰一級賽，與『浪漫勇士』及『先見』等佳駟較量，當然有一定難度，但我對馬匹進度及狀態都有信心，相信『大至尊』可以交出好表現，只是預計今屆女皇盃步速較慢，檔位因素亦非常重要。」

至於今屆女皇盃的擂台躉，自然是對上兩屆盟主「浪漫勇士」，此駒季初遠征澳洲攻下覺士盾後，亦一口氣攻下香港盃及香港金盃，今次抖夠力圖女皇盃3連霸，沈集成表示：「畢竟『浪漫勇士』季初遠征澳洲耗力不少，因此返港後只集中跑目標賽事，不作太多無謂的拚搏，自從贏完香港金盃後，操練工夫一直維持正常，埋門亦有試閘及拍跳，狀態令人滿意。雖然今次女皇盃要面對的對手有不少是蹄下敗將，但『先見』最近於日本復出跑得好，『滂薄無比』亦有一定實力，而最近贏馬的『大至尊』造出兩分鐘之內時間贏田草2000米，實力亦不容低估，因此我定必嚴陣以待，務求讓『浪漫勇士』交出百分百水準出戰女皇盃，而跑完這場一級賽後，就會為6月初遠征日本安田紀念賽做好準備。」