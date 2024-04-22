【分秒在握】連場爆冷純因跑周六？

經常有人話，周六賽事特別多冷門賽果，其實這同賽程編排有莫大關係，看看剛周六賽程，最高班為二班1800米，另外有4組泥地賽，未跑都已經知危機四伏，加上跑道偏差嚴重的C+3欄，果然連場爆冷，最後5場大熱更僅得一匹「手機錶霸」跑第3名，其餘統統三甲不入，普羅馬迷要追數，談何容易？

潘頓連續3次賽事食白果，剛周六更將此紀錄「發揚光大」，不單止全日10匹坐騎全輸，而且悉數三甲不入，騎師王零分收場。另外呂健威馬房兩匹全熱門「龍之輝」及「手機錶霸」跑梗頸四及第3名，下注Q及QP的朋友自然顆粒無收。另外布文亦好不了多少，全日只有3匹坐騎跑季軍，表現亦叫人失望。看看騎師王開出的，是開飛50倍，最終250倍的巴度；而練馬師王則是開飛15倍的方嘉柏，賠率如此好分，已反映賽果的兇險。

獎星四班梗夠砌

周三回師快活谷跑夜賽，其中四班1650米的「獎星」可以信賴。此駒早前在四班跑第3名獲減1分得以跑五班賽，結果與情況雷同的「北海盜」雙雙串Q，上周三「北海盜」已成功補中，而「獎星」贏馬後回升上四班，雖然轉場出爭田草1600米，但依然殺入三甲，反映以馬匹實力，其實在四班亦夠爭。事實上，剛仗「獎星」跑第3，走位是8 6 7 3，而串Q的「加州動員」及「哈哈大笑」，走位則為2 3 3 1及3 2 2 2，可以看到，其實「獎星」是在劣勢下追回季軍，今次此駒重返谷中贏馬路程，只要排檔不是太差，絕對有力隔仗補中。

■長風