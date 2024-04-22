老表你好嘢 星洲客串豐豐叻過勞樑棟

啱啱禮拜日新加坡克蘭芝賽期，又有史卓豐同勞樑棟(新加坡譯：勞愛澤)兩位澳洲年輕好手客串1日，再加埋後者哥哥Jaden(新加坡譯：勞愛傑)正喺星洲客串，3位老表一齊於星洲同日上陣，亦成為呢日巴克錦標賽日生色不少。

畢竟表哥身份嘅史卓豐，最早去過星洲客串，今季已經卜定為摩西旗下嘅「金猴」出戰連場大賽，稍後亦會不時穿梭新加坡同澳洲兩地，尋日就再為「金猴」出戰重頭戲G2巴克錦標，雖然力拚下只跑第3名，但就不至空手回，全日只為摩西騎4件，共獲1冠1季1殿，其中頭馬來自第4級賽「聖特羅佩」。

至於初來報到嘅勞樑棟，全日騎5駒，巴克錦標坐騎「無敵大亨」跑第5名，亦有「林家夢遊」與「精神寶寶」兩匹坐騎得亞，尤其後駒直路已經一度透出，然而臨門兩步被潘曉朗所騎「沙巴皇牌」趕過，以短頭位飲恨。

提及昨日重頭戲巴克錦標，又再成為林家天下，馬王「林家準將」延續上場季內首戰於膠沙地短途復出即勝氣勢，今戰再下一城，然而贏馬過程絕不輕鬆，與馬定賢另一同主廐侶「林家灑脫」直路單打獨鬥險勝，「林家灑脫」賽前5戰未逢敗績，今次跳級僅敗已展現潛力，已視為「林家」覬覦4歲挑戰系列三冠王之王牌。