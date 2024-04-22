姚本輝：落雨有利觔斗雲發揮！

姚本輝旗下佳駟「觔斗雲」今季表現屢有驚喜，下仗將於周日(28日)在沙田出爭總獎金高達2800萬港元的富衛保險女皇盃(2000米一級賽)。姚本輝對馬兒今仗的機會感到樂觀，認為牠有力再次在大賽取得佳績。

現年6歲的「觔斗雲」父系出自「聖靈瀑布」，表現一向穩定，迄今29戰6勝。雖然牠到了第24仗才首次競逐分級賽，但自該賽起表現持續進步，近5仗曾勝出一項三級賽，並在一級賽入位。姚本輝說︰「牠是一匹不可多得的佳駟，從不氣餒或展現疲態。牠總是充滿活力，顯得躍躍欲試。」

這匹在新西蘭培育的菁英曾於2月攻下總獎金高達420萬港元的三級賽百週年紀念銀瓶(1800米讓賽)，翌仗出爭總獎金高達1300萬港元的一級賽花旗銀行香港金盃(2000米)，最終在頭馬「浪漫勇士」之後跑入季席，令幕後對牠的期望更大。

姚本輝說：「那（馬兒持續進步）是意外驚喜。牠現在6歲，看來隨著年齡增長，實力越強。鮮有賽駒會像牠這樣。」

「觔斗雲」的評分已由季初的86分，上升至現時的108分。此駒上周四(18日)由今仗騎師艾兆禮主策在沙田參加了一組試閘，以第9名輕鬆過終點。

姚本輝表示：「馬兒雖然年紀漸長，但體格更加強健，鬥志也更頑強。牠的評分逐漸上升，最近一直角逐硬仗，所以我們安排牠進行一課輕鬆試閘，只想讓馬兒保持身心愉快。」本週預期將有雨及雷暴，包括富衛保險冠軍賽馬日當天。姚本輝說：「如果當日下雨必然會有利馬兒發揮。牠曾在跑馬地雨中作賽下大幅拋離對手(5個馬位)取勝。」