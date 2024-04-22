刑滿復出有方仔撐 艾兆禮要做英雄

艾兆禮於3月24日策騎「友瑩仁」犯不小心策騎被罰停賽兩日，分別是4月17日、4月20日兩日。今期跑馬地夜賽，艾兆禮刑滿復出，騎者總共騎7駒上陣，當中3駒來自方嘉柏馬房。方嘉柏今季與艾兆禮合作次數不多，騎練只4次攜手出擊，當中在去年9月20日憑「川河首駒」取得一席亞軍。今期艾兆禮騎柏廐3駒上陣，當中第8場「戰鬥英雄」以及第9場「大千氣象」狀態俱好，這對騎練隨時擦出火花。

第8場四班1200米「戰鬥英雄」，上仗本來配陳嘉熙出戰四班田草1200米，惟馬匹出閘後嚴重失蹄將鞍上人拋跌，隨後「戰鬥英雄」吉馬走兩圈。賽後獸醫檢查「戰鬥英雄」都發現馬匹無恙，相隔接近兩周，「戰鬥英雄」回師谷草，起用最近手風順的艾兆禮絕非無的放矢，事關艾兆禮早前才替此系人馬贏「幸運遇見」，「英雄戰歌」都跑獲第2有好成績，故幕後繼續支持，既然得到機會，艾兆禮當然會好好把握。

第9場三班1800米「大千氣象」，此駒季內已取3捷佳績，亦在谷草1800米展現能力，上仗交由何澤堯出戰谷草一哩全程留後，最後受制慢步速下後追不及得第4，今仗換艾兆禮抽得1檔，出閘後易於留守好位，隨時補中。