【賽馬以外】如果又係行過咁贏 仲退唔退好？

作為運動員，要長期保持巔峰水平，真係唔容易，你估個個都係NBA傳奇球星勒邦占士咩，打咗超過廿年，依家講緊39歲，都仲可以交到咁出色嘅表現、數據同成績，今季又帶領洛杉磯湖人打入季後賽，當然過唔過到上季NBA總冠軍丹佛金塊嗰關，暫時就唔太樂觀啦。所以筆者一直覺得，點樣喺自己高峰嗰一刻退落嚟，絕對係一個大學問，唔係就唔會咁多晚節不保，覺得佢阻住地球轉嘅case出現啦。

講起捨得放手喺高峰退休嘅運動員，筆者印象最深就係死敵曼聯嘅法國球星簡東拿，呢位試過起飛腳踢球迷被罰停賽一段時間嘅奧脫福大帝，當年帶領曼聯4次贏英超後，竟然喺自己31歲生日前突然宣布掛靴，真係震驚球壇，但佢真係可以做到喺最巔峰個時退休，所以就算依家過咗咁耐，就算唔係曼迷，對簡東拿嘅印象都仲係覺得佢好犀利嘅。另一個識喺自己走下坡時退休嘅就係前德國國家隊隊長兼拜仁慕尼黑球星拿姆，佢喺贏過世界盃、德甲冠軍等殊榮後，揀喺33歲嗰時退休，難怪名帥哥迪奧拿都讚拿姆係佢教過嘅最聰明球員啦。

點解突然講呢啲？事關禮拜日就係冠軍賽馬日，自然要講吓3屆馬王「金鎗六十」啦。去到呢一刻，相信無人再懷疑「金鎗六十」喺香港賽馬史上嘅地位，佢依家甚至做埋全球史上累積獎金最多賽駒。其實最近兩季筆者都不斷係到諗，究竟「金鎗六十」幾時會慢慢淡出，又或者開始贏唔到呢？滿以為上季香港一哩錦標輸畀「加州星球」係一個契機，改朝換代正式開始，點知之後喺董事盃一口氣反先「加州星球」之餘，仲殺低埋贏香港盃嘅「浪漫勇士」，要知道「金鎗六十」上季都7歲啦，都可以鬥贏兩匹當打同後生啲嘅G1賽駒，仲要贏得極有說服力，就知佢嘅黃金期，真係比一般嘅馬王長好多。

去到今季「金鎗六十」已經8歲之齡，以香港馬圈生態嚟講，年紀絕對唔細，筆者當初知道呂健威同幕後想此駒復出戰就係香港一哩錦標時，覺得係一件好事，因為過往有唔少年紀大咗嘅馬王級賽駒，都係復出首場跑得好，然後下一仗就麻麻地，既然「金鎗六十」都唔使再證明自己，復出即跑一級賽問題不大，點知最後就算畀個14檔，竟然可以彈離「遨遊氣泡」贏馬，8歲馬一啲老態都冇，當然筆者都覺得，如果當時公布埋光榮退役就最完美，但贏得咁easy，又點捨得啦。

睇番好多消息、報道，馬主係想「金鎗六十」今季再多埋董事盃、冠軍一哩賽就退役，點知今年初因為腳傷，搞到跑唔到董事盃，依家抖抖埋埋等到禮拜日出戰冠軍一哩賽，務求成為首匹連贏4屆呢項一級賽嘅佳駟。對於呢匹馬狀態係點，筆者真係唔識睇，因為上次國際賽前，筆者真心覺得呢匹馬王朝早唔太吸引，但照樣贏得輕鬆，而今次即使曾因傷缺課，埋門課閘又要大力畀，但「金鎗六十」反應真係好強，依然話過就過，所以筆者覺得，如果今次照樣喺冠軍一哩賽彈甩2、3個馬位掄元，究竟最終今場係咪「金鎗六十」嘅最後一戰呢？真係唔敢寫包單喇。

■山無陵