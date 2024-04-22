【主席短途獎】威力奔騰今朝細潘試閘 周日大潘出戰

「威力奔騰」今日由細潘試閘，之後由大潘出戰。

「威力奔騰」將於本週日（4月28日）在沙田角逐主席短途獎1200米一級賽。這匹短途佳駟今早參加一組1050米泥地試閘以作備戰，盼屆時能延續在同場同程賽事中的佳績，協助練馬師賀賢於2016年主席短途獎升格為一級賽後首次奪得此賽冠軍殊榮。

「威力奔騰」今晨在潘明輝胯下進行試閘，沿途緊隨領放馬競跑，末段徐徐上前，最終落後率先衝線的「心想事成」近6馬位，在6駒中以第2名過終點。「心想事成」締速1分02.08秒。

現時本地評分103分的「威力奔騰」迄今在沙田1200米賽事取得5勝7位，今早試閘的表現令鞍上人潘明輝大感滿意。

潘明輝說：「牠今天出閘頗快，走勢良佳。我只是讓牠很輕鬆地試一課閘。馬兒心情愉快，狀態出色，一切很好。」

潘頓將主策「威力奔騰」出戰主席短途獎，希望繼夥拍「天下為攻」（2018年）及「金鑽貴人」（2023年）奪冠後個人第3次攻下此項大賽。

「威力奔騰」上仗於4月7日競逐短途錦標1200米二級賽，末段衝刺強勁，最終在頭馬「金鑽貴人」之後跑入季席。同屬賀賢麾下的「賢者無敵」週日也將出爭主席短途獎，由布文主轡。

賀賢今季暫時取得30場頭馬，從練以來僅曾派出「小巨人」角逐富衛保險冠軍賽馬日的大賽，該駒於2019年在主席短途獎中負於頭馬「爭分奪秒」得季軍。