頭搖又尾擺 飄移境界！

踏入4月尾階段，兩位見習騎師愈戰愈勇，鍾易禮尚差1W就畢業成為大師傅，而方嘉柏徒弟黃智弘仍有10磅可減，近季尾不少馬匹體力消耗得多下，此減磅優勢相當明顯，此子近兩期就有「輗多福」、「鈦易搵」及「加非凡」贏馬，今次黃智弘又策騎4駒出戰，當中必吼「天火同人」！

近期黃智弘有項路程成績非常突出，就係跑馬地最短途1000米，此程要以高速轉彎頗考騎師平衡力功夫，但黃智弘經常有好表現，近5戰共取3冠2亞全入Q佳績，快鬥快耍家，今期第1場三班1000米，騎者再為韋廐「天火同人」效勞，人馬前仗於同程輕勝兩個多馬位，剛戰升班排12檔搶欄放得頗快下，仍能與「美麗第一」埋Q，今回馬少場合有權補中。尚有第4場的「胡椒軍曹」同樣由弘仔出戰谷草1000米，評分有利兼排2檔可以再坐正。

其他路程方面，黃智弘尚策騎榜首伍廐的「陽光燦爛」出爭第2場谷草1800米，此匹質新馬由短途跑起雖然未贏過，睇番前仗初次配黃智弘跑田草1400米輸不遠，人馬夾過一次有默契，上次谷草2200米敗後重召此10磅仔且再攻谷草中長途，練者應認定此駒具長力，部署來者非善，冷門隨時有驚喜。

第7場谷草1200米，「電訊飛車」上次負134磅兼全程被頂在三疊仍跑獲季軍，只輸一個馬位而回，反映近況極佳，今次由布文換上黃智弘大幅減磅至124磅，6歲馬可望補中，不妨捧注獨贏。