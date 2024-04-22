沈幫主降敵十八掌威震谷草！

現時練馬師榜頭兩位伍鵬志及呂健威之頭馬數目俱5字頭，甩開了對手，反而第3位競爭激烈，蔡約翰以42W排第3位，而沈集成近兩期於谷草贏出「樂捉鳥」、「智取神駒」、「川河動駒」、「財駿」及「躡景追飛」共取5W，以41W進佔第5位，今次繼續大舉出擊，值得留意。

沈廐今次6駒中，有4駒可留意，第9場的「十八掌」於2月初出戰谷草一哩曾壓下「飛輪步」贏馬，加分後再攻同程3仗俱跑近卻未再贏，因此今次增程改攻1800米，同程一戰只輸個多馬位得第6名亦有睇頭，長力可應付，排5檔有利擺前走，必要重視。

至於第7場四班1200米的「人和家盛」，尺寸馬擅於鬥爆一段，近期同程兩度在極後位置後追強勁，分別與「晉神」及「皇帝英明」埋Q，近況當銳。已足足有3年未贏之8歲老黃忠，趁弗必想拚贏為止，若然際遇較佳隨時勝回一仗。

第5場二班1000米的「雪勇神駒」，近期兩度跑泥地一哩俱敗，今次重返谷草卻有權變身。此匹香港拍賣會馬上季於谷草1200米累積5W，今次跑谷草最短途留力衝一段料合適，且看鍾易禮能否靠此駒贏夠70W畢業了。

尚有第8場沈廐新貴「至合拍」上回初出配潘頓跑直路賽得第7名，熱身後轉場增程充滿變數，沈集成與周俊樂上周合作贏「財駿」，改用此子出擊也要提防。