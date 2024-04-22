連勝3日 巫偉傑誓要起朵！

今季開倉的巫偉傑及廖康銘，現時取下14W及20W，成績俱見不俗，尤其巫廐最近手風更順，先睇今季已有兩匹連捷馬「天足貓」及「妙玲瓏」，馬匹能保持勇況當然反映練者功力，而且巫廐在10月起每月都能交出頭馬，攻勢穩定。至於今個月更有常近難贏的「最多歡笑」及「佳福駒」順利坐正，上周三則有「加州德至」降四班搶出放到，連同「全城帶勝」爆冷得手，練者在4月已進帳4W且連贏3期，今晚谷戰有5駒列陣，頭馬數字可再扳升！

巫偉傑今次所派5駒中，「綫路菁英」跑法主動且佔班利，絕對值得格外重視。第2場五班1800米，「綫路菁英」歷來3捷俱在此程取得，本身兩勝五班兼曾在四班交出頭馬，伸算現居五班跑勝途着數。睇番馬匹今季初表現有點沉，其後便由東廐轉至巫廐，身為前東廐副練的巫偉傑，對此駒相當熟悉，馬匹跑過幾仗後漸漸重拾佳態，上仗出戰同程早段被頂在外疊，因此中段發力上前重拾主動，最終重新上名跑得季軍，今回梁家俊再獲帥權，馬匹比上仗少負兩磅再添爭勝本錢，只要好好把握主動，相信有充足贏面，獨贏可捧。

第4場四班1000米，「電路七號」今季轉去巫廐後已贏馬交代，9戰共取1冠1亞3殿，當中曾於谷草短途1000米追贏「天火同人」爆冷捧盃亦令人驚喜，唯一是馬匹本身出閘不太集中，但最近試閘反應不俗，今次排10檔起步，且看會否再次克服難度交出頭馬？

第8場四班1200米，「小刺蛋」前苗廐馬也在轉巫偉傑馬房後贏馬交代，本身擅長後衝一段，因此要遇正好形勢才能交出表現。睇番3月初再次於同程追近，練者隨即安排馬匹休賽至今，抖夠才再試閘及安排拍跳工夫，蓄銳操足有晒誠意，有權重拾威力再贏。

此外，第7場「妙玲瓏」乃巫廐今季首匹連捷馬，當然意義重大，兩捷谷草1200米堪稱首本，連勝後加分多，但之後3戰亦兩度跑近俱輸4馬位內，可見狀態保持得好，今回安排除頭罩夠針對性，隨時帶來新鮮感。再睇艾兆禮今次停賽復出必鬥志高昂，人馬合拍有權衝擊第3W。