【一代馬后】雲絲仙子故事拍成紀錄片！

澳洲一代馬后「雲絲仙子」(Winx)服役生涯43仗取得37場頭馬，當中25場係G1，成就斐然。即使「雲絲仙子」退役，但佢轉任種馬後依然話題不斷。最近佢同「比亞路」(Pierro)嘅首匹子嗣已屆周歲且可供競投，最後由「雲絲仙子」服役時嘅馬主之一Debbie Kepitis以高達1000萬澳元成交，成為一時佳話！

日前多個社交平台，包括澳洲古摩亞賽馬集團以及練馬師華禮納都發布一張電影宣傳海報，海報名稱為A Horse Named Winx，原來係一齣以有關「雲絲仙子」嘅紀錄片即將玫世。此紀錄片由著名記者Andrew Rule於2018年撰寫嘅書Winx:The Authorised Biography作背景，由澳洲著名紀錄片導演Janine Hosking執導，主要都係講番「雲絲仙子」嘅經歷。

其實澳洲已經唔係第一次拍攝有關賽馬嘅紀錄片，昔日澳洲女將佩妮(Michelle Payne)攻下墨爾本盃亦被拍攝成電影，名為Ride Like A Girl。另外岳禮華從騎事跡亦曾被取材，其後拍攝成The Cup。