旺人艾兆禮周三復出！

艾兆禮周三晚停賽期滿復出，他停賽前於悉尼揚威G1悉尼盃，返港再贏「幸運遇見」，今次復出與希斯合作「人和家興」力謀再捷，但更矚目是替甚少合作的「黑夜之神」方嘉柏策騎3駒，當中接手「戰鬥英雄」與「大千氣象」，騎者務必把握機會爭勝。

經過兩日停賽刑期，艾兆禮復出共騎7場，剛中三元之方嘉柏周三晚谷草主場出擊更委以重任，騎練季內合作寥寥可數，4度攜手共獲1亞， 周三晚兩人合作3駒成為賽事另一亮點，自然期望可擦出火花。

艾兆禮今次接手方嘉柏馬房3駒，全屬初次合作，列陣第8場四班1200米的「戰鬥英雄」，墮馬前兩仗於同程共獲1亞1殿，由於好拍檔陳嘉熙上場被拋下受傷，今戰易配圖強，戰鬥力有增無減，贏馬交代心態至為明顯。尾場「大千氣象」季內完成3捷，雖然目前評分連敗兩仗遇上阻力，不過上場縮程1650米後上跑第4，落山入彎一段只見何澤堯催策下跟得吃力，惟末段餘勢甚佳，成熟收斂重返1800米加上排檔造就，料可展現真正威力。

至於上場飛到馬到的「人和家興」，重戴眼罩快放威力倍增，今仗升班負輕磅且逢檔利，快鬥快形勢不落下風，7歲馬既不浪費當前勇態，原裝人馬出戰錦標場合，鬥志更值捧。另外，「妙玲瓏」季內配艾兆禮胯下取得兩捷，經過連仗回氣後，小心施回馬槍。